15 agosto 2018 15:15

Salvini a San Luca: “c’e’ un pacchetto di sicurezza in lavorazione che verrà proposto al consiglio dei ministri nella ripresa dei lavori”

“C’e’ un pacchetto di sicurezza in lavorazione che verrà proposto al consiglio dei ministri nella ripresa dei lavori, spero e penso entro l’inizio di settembre per poter essere approvato dai due rami del Parlamento, con diversi provvedimenti dall’antimafia alla sicurezza urbana all’immigrazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a San Luca.