Salvini a San Luca: “più controlli contro lo spaccio di droga a scuola”

15 agosto 2018 15:00

Salvini a San Luca: “stiamo preparando per la riapertura dell’anno scolastico a settembre un’operazione scuole sicure in alcune principali citta’ italiane per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle scuole di ogni ordine e grado”

“Stiamo preparando per la riapertura dell’anno scolastico a settembre un’operazione scuole sicure in alcune principali città italiane per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle scuole di ogni ordine e grado”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a San Luca. “Ho preso in esame i risultati dell’operazione spiagge sicure per la prima volta 54 sindaci italiani da Nord a Sud con positivi riscontri in termini di controlli e sequestri di beni e merce contraffatta”, ha aggiunto Salvini.