15 agosto 2018 22:25

Salvini a San Luca: “potremo iniziare una rivoluzione che taglierà il legame con la ‘ndrangheta”

“Oltre a quello che e’ stato fatto meritoriamente dalle forze dell’ordine in questo territorio, finalmente potremo iniziare una rivoluzione che tagliera’ il legame tra questa terra e la ‘ndrangheta”, dichiara a San Luca il ministro Matteo Salvini. “La ‘ndrangheta – ha aggiunto – qui c’e’, si tocca, cosi’ come a Milano. Per parte mia voglio contribuire, nel mio piccolo, a innescare quel meccanismo in grado di fare saltare la paura che ne alimenta la forza”.