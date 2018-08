14 agosto 2018 23:00

Messina: ecco le parole di Matteo Salvini parlando ai cittadini a Furci Siculo a margine di un incontro con il sindaco del comune jonico

“Avevo preso l’impegno di essere in Sicilia oggi ed in Calabria domani, per dare dimostrazione concreta che io personalmente, e tutto il governo, la mafia la combattiamo con i fatti e non con le parole, come fa qualcun altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando ai cittadini a Furci Siculo, nel messinese, a margine di un incontro con il sindaco del comune jonico e responsabile provinciale Enti Locali della Lega Matteo Francilia.