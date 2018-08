Salvini indagato, il MNS di Reggio Calabria: “Difendere l’Italia è diventato reato”

26 agosto 2018 13:09

Reggio Calabria, solidarietà del Movimento Nazionale Per la Sovranità di a Matteo Salvini

Il Movimento Sovranista esprime piena solidarietà a Matteo Salvini per la sua azione di governo, volta alla protezione dei confini dello Stato e a tutela della comunità che rappresenta. “Sappia il Ministro Salvini che il sentire comune della maggior parte degli italiani viaggia in questa direzione, consapevole che l’invasione indiscriminata alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni è risultata pregiudizievole per il popolo italiano e per gli stessi immigrati. Il cambiamento di rotta a protezione degli interessi della comunità avvertito in questi primi mesi di governo e che ha infuso speranza anche in termini d’incremento della sicurezza nazionale-si legge in una nota-non può e non deve cedere il passo a interferenze su una politica di governo decretata dalla maggioranza degli italiani che ha scelto democraticamente questo esecutivo, soprattutto per il programma sull’immigrazione. Il carrozzone mediatico messo in moto dal solito apparato globalista radical chic non ha sinora intimidito un’azione di governo forte e determinato, e il rispetto per la democrazia e per la politica deve essere un valore imprescindibile e indefettibile. Un valore da salvaguardare anche con riferimento agli atti di quella sparuta minoranza di magistrati che dichiaratamente intende fare politica, sostituendosi al volere del popolo e che, a sentire anche autorevoli fonti dello stesso potere dello Stato, lede i principi d’imparzialità e obiettività dell’Istituzione giudiziaria medesima. Non è più tollerabile com’è avvenuto con i supini governi precedenti, che l’Europa pretenda dal nostro Paese il carico di ogni responsabilità in termini di accoglienza senza fornire il minimo contributo. Per tutti questi motivi-conclude la nota- il nostro Movimento è pronto alla mobilitazione civile a tutela di tutti i principi di democrazia cari a chi affonda le proprie radici nel grande senso di rispetto della Legge, della Costituzione e dello Stato, affinché difendere il territorio italiano non diventi un reato”.