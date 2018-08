Reggio Calabria: tutto pronto per la Sagra dei maccheroni

11 agosto 2018 19:18

A Reggio Calabria torna la Sagra dei maccheroni: ecco il programma della serata

Tutto pronto a Marina di San Lorenzo (Reggio Calabria) per la Sesta sagra dei maccheroni organizzata da Comitato festa” Ss. Trinità”, con la collaborazione della Parrocchia, dell’Ass. Laurentianum e dell’Ass. Oltre il Sipario. La sagra, in queste diverse edizioni, ha riscosso tanto successo di pubblico ( è’ stato fatto sempre “SOLD OUT….” con più di 1000 persone presenti in piazza) . L’evento è destinato a promuovere, valorizzare, rilanciare le antiche tradizioni culinarie locali in via di estinzione, diffondere la cultura della musica etno-popolare calabrese e per intrattenere i cittadini dell’area grecanica e i tanti turisti.

Il Programma della Sesta sagra dei maccheroni di stasera:

Ore 21:00 Inizio Sagra

Ore 21:30 Spettacolo etnico con i “Taranta Jonia”

Ore 00:00 Ballu du Camiddu