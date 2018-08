“Rosaforte, un luogo non comune”: a Campo Calabro l’iniziativa per abbattere gli stereotipi sul genere femminle

28 agosto 2018 20:08

A Campo Calabro l’iniziativa in rosa: seminari e workshop dedicati all’universo femminile

Sarà il Fortino Poggio Pignatelli (Campo Calabro), terrazza naturale sullo stretto, ad ospitare la tre giorni di Rosaforte – Un luogo non comune.

La splendida struttura di epoca Umbertina, grazie alla collaborazione di Archigramma e dell’Associazione Nazionale Videografi (ANV) col patrocinio del comune di Campo Calabro darà vita dal 31 agosto al 2 settembre ad un’iniziativa che mira ad abbattere i luoghi comuni sull’universo femminile: a testimoniare il cammino delle donne che ha portato non solo all’affermazione personale ma ad una maggiore libertà per tutte.

Seminari, workshop, conferenze, rappresentazioni teatrali e musicali per amplificare la voce, siano esse scienziate, casalinghe, imprenditrici indipendentemente dalla nazionalità, religione o colore della pelle.

La tavola rotonda introduttiva, prevista per le ore 16.00 venerdì 31 agosto 2018 e moderata da Daniele Castrizio, vedrà come protagoniste:

Esther Natalie Oliva (Dirigente Medico di I livello presso la Divisione di Ematologia dell’A.O: “Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria)Anna Gioia Gaglianò (ideatrice e presidente di Vegando in Calabria) Annalisa Cappelleri (assessore con delega alla Programmazione nazionale e comunitaria del comune di Campo Calabro) Irene Polimeni (attrice)Maria Cotroneo (curatrice del museo d’arte moderna di San Roberto).