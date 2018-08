Risanamento a Messina, Cacciotto: “Imbarazzante silenzio del presidente della Terza Circoscrizione”

8 agosto 2018 12:03

Cacciotto sull’abbattimento delle baracche nella Terza Circoscrizione a Messina: “Silenzio assordante del presidente Cucè, sarebbe stato necessario convocare un consiglio urgente”

“Le ultime dichiarazioni del Sindaco di Messina in materia di risanamento, abbattimento di baracche su tutte, hanno indubbiamente come principali destinatari i residenti della Terza Circoscrizione. Camaro con i 46 alloggi sotto montagna, fondo Fucile ma anche il completamento del Parco Urbano Sant’Antonio senza dimenticare il risanamento di Bisconte. Insomma tanta carne al fuoco per il territorio circoscrizionale. È singolare però che il Presidente della Terza Circoscrizione Cucè sia caduto in un silenzio assordante; ne una parola in consiglio ne tantomeno pubblicamente“- è quanto ha dichiarato il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che prosegue: “sarebbe normale un intervento del primo rappresentante della circoscrizione su temi così caldi; sarebbe altresì normale una interlocuzione formale ed istituzionale con la Giunta su questo delicatissimo tema. Sarebbe forse stato necessario convocare un consiglio urgente anziché chiudere ieri i lavori per riprendere il 27 agosto. I problemi della gente, soprattutto quando si parla di case, non vanno in ferie”.