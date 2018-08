Calabria: Ricicla Estate fa tappa a Tropea

24 agosto 2018 18:45

La campagna estiva sulla raccolta differenziata continua, dopo la pulizia del lago Arvo a Lorica è la volta di Tropea, Belvedere Marittimo, Santa Maria del Cedro e Cittanova

Domani sabato 25 il team di Ricicla Estate 2018, la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di Legambiente promossa da Conai, approda a Tropea. Nella spiaggia Marina dell’isola a Tropea dalle ore 10 i volontari di Ricicla Estate, coordinati da Caterina Cristofaro, faranno opera di sensibilizzazione nei confronti dei bagnanti sulla raccolta differenziata promuovendo lo slogan della campagna legambientina “la raccolta differenziata non va in vacanza”.

Con gadget e opuscoli informativi forniti dal Conai i volontari, come hanno fatto in tutte le altre tappe estive che li ha visti impegnati su tutto il territorio calabrese, cercheranno di spiegare come effettuare una buona raccolta differenziata dimostrando i benefici del riciclo. Per i più piccoli saranno messi in atto giochi creativi sul riciclo e laboratori ludici.

In una delle ultime tappe della campagna, in quella di Lorica di lunedì 20, le azioni di sensibilizzazione sono avvenute anche in canoa, infatti i volontari, in collaborazione con Cammina Sila, hanno fatto opera di pulizia sul lago Arvo oltre che sulla spiaggetta.

Dopo la tappa a Tropea, domenica 26 il team di Ricicla Estate si sposterà a Belvedere Marittimo nella mattinata alle ore 10:00 e a Santa Maria del Cedro nel pomeriggio alle ore 17:00. Lunedì 27, invece, Ricicla Estate sarà a Cittanova nella Villa comunale Carlo Ruggiero alle ore 17:00.