Regione Calabria: il cordoglio di Oliverio per la scomparsa di Italo Richichi

31 agosto 2018 15:51

Il cordoglio del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per la scomparsa di Italo Richichi

“È venuto a mancare una personalità di spicco, punto di riferimento per i calabresi in Lombardia e non solo. Da sempre impegnato in politica è stato un autorevole professionista in campo medico, tra i più qualificati nel suo settore. Un professionista esperto di dieta mediterranea ed appassionato della cultura calabrese dalla quale non si era mai distaccato nonostante la lontananza. Non a caso svolgeva da diversi anni con grande dedizione e impegno il ruolo di presidente della Federazione italiana circoli calabresi. Le sue iniziative pubbliche avevano sempre come fine ultimo la valorizzazione della Calabria, dei territori, dei luoghi e delle comunità. Ho avuto modo di conoscerlo 15 anni fa a Lugano in occasione di una manifestazione dei calabresi in Svizzera e di apprezzarne le qualità umane ed intellettuali. La mancanza di Italo Richichi sarà sentita da quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Alla famiglia e alle persone a lui più care esprimo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza”. Lo afferma in una nota Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria.