La Regione Calabria e le sue eccellenze agroalimentari protagoniste a Londra

31 agosto 2018 16:50

I colori e la ricchezza della cucina calabrese invaderanno Londra nei primi giorni di settembre

Dal 2 al 4 settembre la capitale britannica ospiterà uno degli appuntamenti più importanti nel settore delle eccellenze culinarie: lo Speciality Fine & Food Fair è infatti una fiera dedicata a scoprire le gemme e le proposte più accattivanti della gastronomia internazionale.

La Regione Calabria, nota per la sua cucina sana e così strettamente legata alla Dieta Mediterranea, sarà presente all’appuntamento con numerose aziende di eccellenza ed avrà quindi un ruolo da protagonista nel far conoscere i gusti e le tradizioni al pubblico e alla critica giornalistica anglosassone, ormai sempre più interessata ad esplorare e a scrivere di nuovi percorsi sensoriali riconducibili al gusto italiano.

I visitatori potranno quindi svolgere dei veri e propri tour gastronomici alla scoperta delle migliori proposte della tradizione culinaria calabrese. Ma i tre giorni saranno anche l’occasione per ribadire e per sottolineare l’alto standard di qualità della vita della regione, grazie alla prelibatezza e genuinità dei prodotti alimentari e ad una vita sana che, oltre ad assicurare una longevità superiore alla media, permette il passaggio di antiche tradizioni alle nuove generazioni.

A ulteriore dimostrazione dell’assoluto primato enogastronomico calabrese, l’otto giugno scorso a Nicotera si è svolto il primo meeting internazionale sulla dieta mediterranea, che ha decretato ormai la Calabria come “Patria della Dieta Mediterranea” ed evidenziato alla comunità scientifica internazionale come la Calabria sia una regione di Italia con numerosi “Borghi della Longevità’” dove vivono molti ultra-centenari.

Speciality Fine & Food Fair è una vetrina internazionale di assoluta rilevanza per le aziende che presenteranno le proprie specialità agroalimentari regionali.

Non si tratterà però di una semplice esposizione dei prodotti: i visitatori potranno, infatti, avere un’esperienza più diretta e con un taglio educational grazie ad una postazione di cookingshow con cuochi che si alterneranno in una serie di dimostrazioni e preparazione di ricette dal vivo. La postazione sarà attiva tutti i giorni e il 2 Settembre dalle 12.00 alle 14.00 ospiterà lo chef Francesco Mazzei, una vera e propria star a Londra e nel mondo britannico e le cui ricette possono essere gustate presso i suoi Ristoranti molto alla moda per le numerose contaminazioni calabresi.

Testimonial d’eccezione della Calabria, Federico Quaranta, noto autore e conduttore televisivo e radiofonico della Rai. Direttamente dalla Calabria, nei tre giorni di fiera, le ricette proposte dal cuoco Antonio Callipari, rappresentante dell’Associazione Regionale Cuochi della Calabria e della Federazione Italiana Cuochi, che sono ormai da anni portavoce, con gli associati sparsi in tutto il mondo, dei prodotti, delle ricette calabresi e della Dieta Mediterranea.

Secondo il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio “essere presenti a Londra e partecipare ad un appuntamento così importante quale Speciality Fine & Food Fair è per la Regione Calabria fondamentale. In questa capitale mondiale, così attenta alle tendenze enogastronomiche a livello globale, la Regione è protagonista e afferma di essere luogo di elezione per la dieta mediterranea, le cui virtù sono ormai riconosciute universalmente. Ma non solo: sarà per noi la possibilità per affermare l’eccellenza a 360 gradi della nostra terra, dal turismo enogastronomico alle ricchezze culturali, da un’attenzione alle tradizioni ad uno stile di vita sano: tutti fattori che incidono sulla longevità dei nostri abitanti”. Appuntamento quindi a Londra dal 2 al 4 settembre per celebrare i fasti di una regione che ha fatto dell’eccellenza dei prodotti culinari e della sua storia il proprio motivo di orgoglio.