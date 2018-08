Reggio Calabria: Annaluana Tallarita presenta il nuovo singolo “La Notte” girato a Pentedattilo

20 agosto 2018 14:24

“La Notte”, il nuovo singolo di Annaluana Tallarita, girato nel borgo fantasma di Pentedattilo

Arte, bellezza, magia, leggende. Il borgo calabrese di Pentedattilo, famoso in tutto il mondo per le storie e le leggende legato ad esso, ha catturato l’attenzione dell’artista internazionale di origini calabresi Annaluana Tallarita, che lo ha scelto come scenario per il video del suo nuovo singolo “La Notte”. Da sempre sensibile alle bellezze paesaggistiche della Calabria, l’artista si è avvalsa della collaborazione del fotografo Francese (anche lui di origini Calabresi) Dominique Carbone, famoso blogger, fotografo e video maker con cui è nata una proficua collaborazione. Il video sarà presentato in anteprima al “Pentedattilo Film Festival”, kermesse cinematografica di caratura internazionale che da oltre dieci anni si ripete con successo nel fantastico borgo calabrese.