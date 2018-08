Reggio Calabria: sorteggi per la composizione delle prime classi al Liceo “L. Da Vinci”

25 agosto 2018 11:36

Tutto pronto per i primi sorteggi delle classi del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, prof.ssa Giuseppina Princi, rende noto ai genitori degli alunni iscritti alla prima classe per l’anno scolastico 2018/19 che i sorteggi per l’assegnazione alle classi si svolgeranno presso i locali dell’Aula Magna della sede centrale del Liceo secondo il calendario di seguito riportato. Si evidenzia come siano state accolte tutte le richieste per le differenti sperimentazioni, attivando la corrispondente curvatura su un maggior numero di sezioni:

Lunedì 27 agosto 2018

ore 16.00 per gli iscritti al corso Scienze Applicate (n. 3 corsi)

per gli iscritti al corso Scienze Applicate (n. 3 corsi) ore 17:00 per gli iscritti al corso Ordinamento (n. 5 corsi)

Martedì 28 agosto 2018 alle ore 16 si procederà alla lettura della composizione delle classi sperimentali (escluso le 3 sezioni Cambridge International), per un totale di n. 8 corsi:

Liceo Matematico e delle Scienze n. 3 corsi

Curvatura Economico–Giuridica n. 2 corsi

Bilinguismo Inglese–Spagnolo n. 2 corsi

Curvatura “Progettazione e modellazione” n. 1 corso

Si informa inoltre che martedì 28 agosto 2018 alle ore 9:00 saranno effettuati i test di inglese per l’inserimento nelle sezioni Cambridge International (B, E, F), destinati solo a coloro che non possiedono una certificazione Cambridge di livello almeno A2 (cioè sono in possesso di una certificazione rilasciata da ente certificatore diverso oppure non ne possiedono alcuna). Gli elenchi di tutte le prime classi saranno affissi all’albo del liceo, sede centrale, a decorrere dal giorno 03 settembre 2018. Si rende noto altresì che da giorno 4 settembre 2018 saranno attivati i corsi di “familiarizzazione” metodologico-didattica di Italiano e Matematica, destinati agli allievi delle prime classi. Tali corsi, facoltativi, saranno svolti dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede centrale del Liceo tutti i giorni escluso il sabato, a cura dei docenti interni della classe. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, consultare il sito www.liceovinci.eu oppure la pagina FB ufficiale della scuola https://www.facebook.com/liceoscientificostataleleonardodavincirc/