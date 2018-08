27 agosto 2018 16:01

Tombino rotto in via S. Paolo a Reggio Calabria

Tombino rotto in via San Paolo a Reggio Calabria. I cittadini da tre settimane inviano segnalazioni agli organi competenti ma nessuno dà loro risposta. Per questo motivo hanno deciso di segnalare la problematica con una pianta e un cartello indirizzato all’amministrazione comunale.