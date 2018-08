1 agosto 2018 21:15

A Reggio Calabria il convegno sul tema: “tirocini nazionali e regionali, dalla precarietà alla stabilità. Il lavoro sicuro e stabile, unica certezza si sviluppo socio-economico”

Si è svolto il 27 Luglio presso L’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, il Convegno di verifica degli impegni assunti nella precedente assise del 11 Maggio, per quanto riguarda la tematica dei “Tirocini nazionali e regionali, dalla precarietà alla stabilità. Il lavoro sicuro e stabile, unica certezza di sviluppo socio-economico”. Dopo le premesse del Dott. Vincenzo Porpiglia, direttore del Tribunale di Reggio Calabria nonché responsabile delegato CSE-FILAI tirocini, e segretario territoriale FLP di RC ; la parola è passata a Sebastiano Albanese, segretario provinciale della CSE-FILAI, che ha salutato tutti i presenti ringraziando per la partecipazione in modo particolare il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Riccardo Mauro, l’On. Sebastiano Romeo capogruppo PD in consiglio regionale intervenuto anche in rappresentanza dell’On. Mario Oliverio, Presidente e Governatore della Regione Calabria, assente per impegni istituzionali improrogabili, la Dottoressa Carmela Bonarrigo dirigente della Corte d’Appello di Catanzaro. Assente per motivi familiari il Dottor Francesco Scopelliti dirigente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, il quale, comunque, ha inviato un lettera di ringraziamenti che è stata letta dal Presidente del Convegno, dottor Vincenzo Porpiglia. Ad aprire il dibattito è stato Antonino Nasone, segretario generale della CSE-FILAI, che ha dato informazioni sull’incontro tenuto presso la Cittadella Regionale di Germaneto il 22 maggio scorso, cosi come da impegno assunto dall’On.le Seby Romeo nella precedente occasione e presente al tavolo unitamente all’Assessore del Lavoro e Politiche Sociali Angela Robbe, del Responsabile del Dipartimento Dott. Roberto Cosentino, del Consigliere Comunale Rocco Albanese in rappresentanza del Sindaco di Reggio Calabria, di una nutrita delegazione della CSE-FILAI, è stata illustrata la proposta per la trasformazione del tirocinio in un percorso più efficace e sicuro che tuteli meglio gli aventi diritto.

A tal proposito, la CSE-FILAI, ritiene che vada modificato lo Status giuridico ed economico dei tirocinanti attuali e nell’attesa della loro definitiva stabilizzazione sostanzialmente si propone il loro status giuridico in LPU ( Lavoratori di Pubblica Utilità ) o altra denominazione, che di conseguenza cambierebbe anche quello economico garantendo agli stessi un regolare contratto, magari triennale, tipo il classico contratto di Formazione e Lavoro, nell’attesa appunto dell’attuazione del Piano Triennale di stabilizzazione. E’ una impostazione simile alla precedente fase normativa degli ex LSU. In questa direzione ci sono già proposte concrete nel contesto della Regione Lazio e della Regione Abruzzo, che mirano alla prospettiva della futura stabilizzazione di quei Tirocinanti Regionali. A tal proposito, molto positivo è il Patto stipulato tra tutti i Governatori delle Regioni del Meridione d’Italia per costituire un fronte comune con proposte da sottoporre al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni. E di tutta evidenza che per il raggiungimento di questi straordinari obiettivi è necessaria la massima convergenza tra tutte le forze politiche operanti in seno al Consiglio Regionale Calabrese, in totale sinergia con la rappresentanza parlamentare nazionale calabrese. La proposta ha suscitato interesse in tutte le componenti, è stata recepita e posta alle verifiche di fattibilità.

Nel prendere la parola la Dottoressa Bonarrigo ha evidenziato come il blocco del turn-over abbia creato un’ingente scopertura nelle piante organiche degli Uffici Giudiziari e, nonostante le recenti immissioni, sia pur parziali, degli Assistenti Giudiziari vincitori del concorso, della prossima chiamata di altri idonei, fino ad esaurimento graduatoria, permane la carenza di organico, particolarmente al Sud ed in Calabria. A questo, suppliscono i tirocinanti della Giustizia, ormai da anni, unitamente ai colleghi dell’Ufficio per il Processo e non può essere sufficiente la richiesta di un ulteriore annualità di tirocinio, inoltrata al Ministero competente, per la risoluzione del problema. La presenza dei tirocinanti, all’interno dei vari uffici è diventata indispensabile dato che in questi anni di utilizzo l’arretrato è considerevolmente diminuito. E’ stata data notizia, inoltre, dell’avvio dei tirocinanti della Provincia di Vibo Valentia che, per varie problematiche, saranno assegnati agli Uffici di Lamezia Terme e Catanzaro. Anche il Vice Sindaco Mauro, nel suo breve intervento, ha voluto elogiare il lavoro che stanno svolgendo i tirocinanti della Città Metropolitana e del Comune, Enti sotto organico della Pubblica Amministrazione, situazione analoga a molti altri uffici.

L’On. Sebastiano Romeo, ha ricordato l’incontro del 22 maggio a cui era presente sottolineando ancora una volta la lodevole iniziativa di CSE-FILAI, di come, sia il livello politico che tecnico regionale siano impegnati in questo periodo nella ricerca delle migliori soluzioni per dar seguito a quanto richiesto a gran voce dalla platea dei precari e disoccupati calabresi. Ovviamente, vista la complessità della materia, ciò richiederà ancora qualche tempo di lavoro. In merito alla richiesta inviata dagli Uffici Giudiziari calabresi al Ministero per il proseguimento del tirocinio con lo svolgimento della seconda annualità, l’Onorevole ha puntualizzato che, da notizie ricevute, manifestata la presa d’atto da parte dell’Ente di questa volontà delle parti di proseguire con le stesse persone, il Dipartimento regionale si attiverà tempestivamente per il proseguimento della Polizza Assicurativa per garantire la continuità del percorso. Concludendo il suo intervento, On.le Seby Romeo si è nuovamente impegnato ad un’altra verifica entro la fine di Settembre.

Le conclusioni del dibattito, così come l’apertura, sono state affidate al Segretario Antonino Nasone il quale ha messo in risalto la grande riuscita dell’iniziativa, ringraziando tutte le persone che hanno presenziato, venendo anche da zone lontane della Calabria, nonché tutti i relatori, anche quelli assenti per ragioni istituzionali (Oliverio e Falcomata’) o personali (Dott. Scopelliti Dirigente Corte d’Appello di Reggio Calabria). Nasone, inoltre, ha voluto ribadire l’impegno concreto dell’Onorevole Romeo, ringraziandolo per questo, e riconoscere il notevole contributo dato sia a livello politico e sia per la parte tecnica, cosi come vanno ringraziati di cuore tutti i Capi e i Dirigenti degli Uffici Giudiziari e degli altri Enti ospitanti, del Consigliere Comunale Rocco Albanese, del Sindaco Falconata’ e dei Parlamentari (anche se oggi assenti per impegni istituzionali) On.li Parentela e On.li Furgiuele. Un ringraziamento all’Assessore Robbe per la sua partecipazione all’incontro in Cittadella Regionale nonostante altri impegni concomitanti in quell’occasione. Adesso è tempo di proseguire ulteriormente con i successivi impegni programmati, sempre con il solito impegno, la solita caparbietà, la solita coerenza e trasparenza che ci contraddistinguono, perché la meta è ancora lontana e le “deviazioni di percorso” sono sempre dietro l’angolo. “L’applicazione dell’art.1 della Costituzione Italiana rappresenta il nostro costante ed infaticabile impegno quotidiano”.