A Reggio Calabria un incontro dal titolo “Summer of love. La lunga estate californiana dai Beach Boys a Woodstock”

17 agosto 2018 19:28

Si svolgerà alla Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria un incontro dal titolo “Summer of love. La lunga estate californiana dai Beach Boys a Woodstock”

A San Francisco in California, nel ’67, nasce una rivoluzione culturale che contagia il mondo. Dall’estate del ‘65 al culmine della “summer of love”, la cultura, la musica, la poesia, la protesta sociale, la rivoluzione dei costumi e della moda influenzeranno profondamente i giovani di tutto il mondo. “Summer of love. La lunga estate californiana dai Beach Boys a Woodstock” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 19 agosto alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria. A parlarne sarà il dott. Francesco Villari, musicologo, Università La Sapienza Roma, critico musicale, sceneggiatore e scrittore, componente del Comitato Scientifico del Cis. Attraverso contributi multimediali il relatore ripercorrerà la storia a partire dai Beach Boys fino al mito di Woodstock. Con il passare degli anni i “tre giorni di musica pace e poesia” si sono trasformati in un festival internazionale dove la musica continua a circolare e a farsi amare da generazioni sempre nuove.