Reggio Calabria, la Leonida Edizioni avvia la selezioni di 10 scrittori

26 agosto 2018 10:03

Reggio, la Leonida Edizioni in previsione della V Edizione di Xenia Book Fair avvia la selezione di 10 scrittori calabresi da inserire nel progetto itinerante presso i borghi antichi più belli in Calabria

La Leonida Edizioni in previsione della V Edizione di Xenia Book Fair 2019, la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria, ha avviato la fase di selezione di 10 scrittori calabresi da inserire nel progetto che prevede incontri culturali presso i borghi antichi più belli in Calabria ed alcuni comuni SPRAR. (Saranno preferiti autori di romanzi che trattano il tema dell’accoglienza ed autori di saggi storici sul Medioevo). L’iniziativa è parte integrante del programma afferente alla Fiera che prevede due fasi: la prima abbraccia un progetto itinerante (otto giorni), la seconda prenderà forma presso il Parco della Mondialità di Gallico (sette giorni) e vedrà la partecipazione diretta anche di scrittori extraregionali e stranieri. In totale sono previsti oltre duecento incontri con l’autore ed il coinvolgimento diretto di enti, associazioni e case editrici. Xenia Book Fair si avvia quindi a collocarsi come uno dei più grandi eventi editoriali all’aperto d’Italia. Per info www.editrice-leonida.com – leonidaedizioni@libero.it.