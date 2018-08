9 agosto 2018 18:19

Reggio Calabria: ecco le variazioni la calendario della raccolta differenziata porta a porta per la settimana dal 13 al 18 agosto

A causa del blocco trasporti e del limite orario fissato degli impianti, previsto per la giornata del 15 agosto 2018, il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà delle modifiche per la sola settimana DAL 13 AL 18 AGOSTO 2018 per alcune zone del territorio di Reggio Calabria. Riprenderà regolarmente dal 20 agosto 2018.

Riportiamo qui di seguito i calendari con le variazioni: