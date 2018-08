Reggio Calabria: manca ormai poco alla riapertura per Parco Caserta Sport Village

27 agosto 2018 13:09

Parco Caserta Sport Village, riapertura col botto. Continuano i ‘Summer Sale’!

Manca ormai davvero poco all’inizio della nuova stagione del Parco Caserta Sport Village che sta per riaprire le sue porte dopo una breve parentesi di chiusura nel mese di agosto. L’attesa è finita e lunedì 3 settembre si ricomincia a fare sul serio. il centro sportivo più grande della città tornerà ad abbracciare tutti gli sportivi reggini. Lo fa, come sempre, nel suo stile con offerte e vantaggi per tutti, soci e non.

Anche in questa occasione lo staff del Parco Caserta non perde di vista le necessità delle famiglie reggine che intendono fare sport all’interno del prestigioso parco verde nel pieno centro città. Ecco dunque i ‘Summer Sale’, che continuano anche a settembre, seppur in misura leggermente ridotta rispetto a quelli di fine luglio. Anche in questa occasione ce n’è per tutti i gusti e gli sportivi reggini che non hanno ancora deciso dove fare sport e quale attività sportiva scegliere non possono non approfittare di questa ultima possibilità.

Consultando il nuovo tariffario “Summer Sale” sarà possibile programmare sin da ora la prossima stagione con sconti fino al 20 %. Dal 3 al 14 settembre, soci e non potranno quindi avvalersi delle nuove promozioni. Sala pesi e cardio, pilates, zumba, hockey su prato, step, total body, G.A.G., cross training, karate, functional strenght, suspension training e spinning. Sconti ed offerte per tutti e per tutti gli sport. Adulti e bambini potranno sottoscrivere il proprio abbonamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Grandi novità sono previste inoltre per le squadre che alimentano il brand sportivo di ‘Italica Sport’. I ragazzi e le ragazze che sceglieranno nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e pattinaggio artistico parteciperanno a numerose competizioni confrontandosi con atleti provenienti da ogni parte d’Italia. E se una sola attività sportiva non vi soddisfa lo staff del Parco Caserta ha ideato un unico abbonamento che permette di svolgere e praticare più attività sportive. Grazie all’abbonamento ‘Open’ sarà possibile vivere il parco a 360° sfruttando ogni angolo, ogni attrezzo e ogni centimetro di un luogo che si inserisce tra i centri sportivi più grandi del Sud Italia. Inizia dunque il conto alla rovescia per gli appassionati dello ‘shopping sportivo’ più atteso della stagione.Al Parco Caserta Sport Village vi attendono i ‘Summer Sale’. Gioca d’anticipo, sottoscrivi l’abbonamento per la prossima stagione e risparmia. Impossibile non approfittarne. Hai tempo fino al 14 settembre. Corri al Parco e Risparmia.