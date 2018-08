Nino Foti (Forza Italia) organizza l’evento dal titolo “Reggio e Città Metropolitana, un’emergenza senza fine”

23 agosto 2018 13:34

“Reggio e Città Metropolitana, un’emergenza senza fine.” E’ questo il titolo dell’incontro-dibattito promosso da Nino Foti, Vice Responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, che si terrà Venerdì 24 Agosto presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria dove alle ore 17:30 Foti incontrerà il nucleo storico di FI. “L’evento, spiega Foti, sarà l’occasione per analizzare ed affrontare le assolute emergenze che stanno soffocando la città di Reggio Calabria e la Calabria e discutere del ruolo che deve e può ancora esercitare Forza Italia nonostante il particolare momento storico. Insieme agli Amministratori locali, ai rappresentanti, agli iscritti e ai simpatizzanti del Partito, parleremo, conclude Foti, della situazione del partito e di come l’azione dell’amministrazione del centro sinistra si stia dimostrando assolutamente inadeguata e deleteria per Reggio Calabria e la Calabria, discutendo del grande lavoro di opposizione che stanno svolgendo i nostri esponenti e delle prospettive future”.