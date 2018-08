15 agosto 2018 22:34

A Reggio Calabria è morto il super tifoso “Michele Zippa”

E’ morto il noto “Michele Zippa” a Reggio Calabria. Dopo la morte di Nonna Maria, è la volta di un altro super tifoso della Reggina. Michele, famoso per le sue discussioni con Nonna Maria, era noto per la sua simpatia e allegria e per i suoi post-gara fuori dallo stadio “Granillo”.