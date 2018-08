Reggio Calabria, Mesiti: “non si è mai verificata alcuna chiusura del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Locri”

13 agosto 2018 17:37

Il Direttore Sanitario, Pasquale Mesiti, ha voluto specificare che nessuna chiusura è stata operata per il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Locri

“In merito alle notizie apparse su diversi organi di stampa relative alla chiusura della SOC di Ortopedia del PO di Locri, è necessario precisare che la SOC di Ortopedia ha continuato a garantire le attività e non si è mai verificata alcuna chiusura del reparto. Ciò non solo al fine di una corretta comunicazione ma soprattutto per evitare allarmi ingiustificati. Attualmente la situazione è la seguente: La SOC è stata riattivata a Marzo 2018 nonostante il Piano assunzionale per tale disciplina (vari DCA autorizzativi) non ha reclutato il numero di dirigenti medici attesi per mancanza di istanze. Sono state comunque assegnate alla SOC di Ortopedia tutte le risorse disponibili pari in atto in numero 5 Dirigenti Medici di primo livello. Sicuramente ci si trova in una situazione di organino non ancora a regime per cui, la contingenzza imprevedibile dovuta all’assenza di un’unità di personale medico, ha creato una temporanea difficoltà e per la sicurezza dei pazienti è stato applicato il protocollo previsto al fine di tutelare dal punto di vista clinico i pazienti. In atto tale situazione è stata ricondotta a normalità e la SOC di Ortopedia ha ripreso la completa funzionalità a regime“. Lo scrive in una nota stampa il direttore sanitario dr. Pasquale Mesiti.