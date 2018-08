Reggio Calabria: Mary Modaffari alla guida di un centro studi per l’internazionalizzazione delle imprese

25 agosto 2018 21:00

La reggina Modaffari alla guida del Centro Studi e ricerche per l’internazionalizzazione delle imprese

La Dott.ssa Mary Modaffari entra alla guida del CE.S.I Centro Studi e ricerche per l’Internazionalizzazione delle imprese. Il Centro Studi e Ricerca accompagna le aziende nei loro processi di espansione sui mercati esteri, effettuando una valutazione dei rischi sugli investimenti nei paesi emergenti, il cui punto di forza consiste nella professionalità e nell’esperienza internazionale dei suoi collaboratori.

“Aiutiamo le imprese a produrre e attuare efficaci strategie d’internazionalizzazione in paesi emergenti, che tengano conto di un ampio spettro di rischi di natura politica, economica e sociale. I nostri servizi si rivolgono sia alle aziende di grandi dimensioni sia alle PMI. Con metodi adeguati al contesto, siamo in grado di analizzare e comprendere una grande varietà di scenari, con una particolare specializzazione nei paesi emergenti a medio e ad alto rischio di investimento, in America Latina , Canada , Brasile, Africa e Asia ” ha dichiarato Modaffari.