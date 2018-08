Maltempo a Reggio Calabria, Siclari: “la città muore lentamente, Falcomatà intervenga o si dimetta”

22 agosto 2018 20:15

Maltempo a Reggio Calabria, Siclari non ci sta a vedere la città sommersa, per l’ennesima volta, dopo poche ore di pioggia

“Quella di oggi non è una sorpresa ne un evento straordinario. Sono eventi, purtroppo, che si verificano puntualmente, ogni anno, più volte l’anno. Chi amministra, sappiamo deve fare scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione. Pochi mesi, si è verificato un evento simile, ed allora, avevo chiesto al Sindaco Falcomatà, tramite stampa, di chiedere al Capo del Dipartimento della Protezione civile, lo “stato di emergenza” non solo per i danni verificatosi in quel momento ma soprattutto per effettuare interventi straordinari di manutenzione con lo scopo di evitare ulteriori danni prevedibili come quelli riscontrati oggi“. Il senatore Marco Siclari non ci sta a vedere Reggio sommersa, per l’ennesima volta, dopo poche ore di pioggia. L’appello è chiaro ed è nuovamente rivolto a chi ha il potere e il dovere di cambiare lo stato attuale e, nel caso non fosse all’altezza del compito assegnatogli dai cittadini il senatore chiede le dimissioni. “Stimiamo e apprezziamo tutti Giuseppe Falcomatà come persona, come cittadino reggino e come professionista ed in un contesto politico e amministrativo normale mi piacerebbe si presentasse alla città per chiedere la sua riconferma a scadenza naturale del suo mandato confrontandosi con il nostro candidato di centrodestra che sicuramente vincerà le prossime elezioni amministrative a Reggio Calabria. Vi è, però, un gravissimo problema che non lascia spazio alla grande simpatia o a rapporti di stima personale: Reggio Calabria, sta morendo lentamente e sotto gli occhi di tutti, per cui non vi è tempo per riflettere o rinviare le soluzioni. Oggi, Reggio, ha necessariamente bisogno di risposte immediate, serie e concrete. In oltre 1.000 giorni di Sindaco della Città Metropolitana, Falcomatà, avrà sicuramente, avviato degli studi, dei progetti per risolvere i diversi problemi della città, tra i quali quelli che riguardano l’allagamento ad orologeria che coinvolge la città ogni anno. Qualora, però, il Sindaco non avesse pronti dei progetti risolutivi al problema da illustrare, “domani stesso”, alla città, si presenti a palazzo San Giorgio dimissionario. Un grazie ai volontari, ai cittadini che hanno prestato soccorso agli altri, alla prefettura, alle forze dell’ordine ed in particolare ai vigili del fuoco che hanno aiutato la città ad uscire dall’ennesimo dramma prevedibile”, ha concluso il senatore azzurro.