Reggio Calabria: i Madonnari ospiti del Bergamotto Festival

29 agosto 2018 19:27

Appuntamento sul lungomare di Reggio Calabria con lo street artist Gennaro Troia

Un appuntamento da non perdere quello dell’1 e 2 settembre a Reggio Calabria. Lo street artist Gennaro Troia, presidente e fondatore della “Scuola Napoletana dei Madonnari”, si esibirà per la prima volta sul lungomare Falcomatà nella produzione di un dipinto anamorfico.

L’associazione culturale “Scuola Napoletana dei Madonnari”, istiuita nel 2008, conta oggi all’attivo alcuni grandi nomi della street art locale e internazionale e negli anni ha preso parte a diversi progetti, manifestazioni e concosri all’estero, dove è conosciuta e richiesta sia per i lavori di stampo tradizionale che per i più moderni ed originali 3D, o anamorfici.

L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui un’immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando l’immagine da una posizione precisa. Dalla giusta angolazione l’opera viene quindi percepita dall’occhio umano come tridimensionale ed è generalmente pensata per permettere ai passanti di interagirvi e scattare foto ricordo curiose ed originali. Proprio per consentire questa interazione tra il pubblico e l’artista la preparazione del dipinto inizierà con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, in modo da rendere fruibile l’opera per l’intera giornata di domenica.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone di appuntamenti culturali del “Bergamotto Art Festival”, una concentrazione di arte, cultura e letteratura. Il tutto ispirato all’Oro Verde della Calabria.