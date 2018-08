Reggio Calabria: a Pellaro la Luna Gialla impegnata nella “Tre giorni di fuoco”

22 agosto 2018 18:25

La Luna Gialla prosegue le sue attività a Pellaro con la “Tre giorni di fuoco”

Dopo la cerimonia di consegna dei Premi “Peperoncino d’oro 2018” e la tappa del campionato mangiatori di peperoncino, tenutasi qualche settimana fa a Pellaro e che ha visto insigniti del riconoscimento, la Gelateria Fantasia di Pellaro e il Parco Ecolandia, con la proclamazione di Umberto Calluso, quale vincitore di tappa, le attività della Luna Gialla proseguiranno dal 24 al 26 agosto con la “Tre giorni di fuoco”… che vedrà il suo culmine a Mammola, grazie al vice sindaco, Lorena Ieraci, che ha sposato l’idea “itinerante” del progetto. Organizzata in sinergia associativa tra Luna Gialla, “Un peperoncino per lo stretto”, quest’ultima aderente all’Accademia Italiana del Peperoncino, il patrocinio del Comune di Mammola, della Confesercenti Provinciale e il supporto della Pro Loco di Mammola. Il clou dell’evento, che rappresenterà anche la giornata conclusiva, è in programma Domenica 26 con quattro iniziative. La prima è la Mostra Mercato Espositiva che si terrà in Piazza Ferrari, dalle ore 10.00 alle 12.30, con la libera degustazione di prodotti piccanti; la seconda è il pranzo “comunitario” al ristorante “’A piazzetta” dove soci e simpatizzanti incontreranno i sapori della cucina tipica calabrese; terza iniziativa il convegno “Il peperoncino nella terra dello stocco” presso il Centro Visita Porta Parco Aspromonte, alle 18.00, con la partecipazione del sindaco di Mammola, Stefano Raschella’, dei presidenti delle associazioni organizzatrici, Sergio Ribecco, Angelo Latella e Francesco Barillaro, moderati dal giornalista e direttore di Reggio 10 forever Demetrio Calluso. Quarto e ultimo appuntamento ma certamente non meno interessante, visita guidata alla città mammolese.