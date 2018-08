Reggio Calabria: passaggio di consegne al Lions Club, ecco il nuovo presidente

27 agosto 2018 19:06

Il professionista locrese Andrea Commisso è il nuovo presidente del Lions Club “Reggio Calabria Città del Mediterraneo”

Con il rituale passaggio della campana, il prestigioso club della città metropolitana ha recentemente celebrato presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria l’annuale cerimonia di consegna della presidenza per l’anno sociale in corso 2018-2019 tra il Presidente uscente Dott. Ettore Tripepi, che ha concluso il suo anno ringraziando per la collaborazione e per i risultati ottenuti, ed il nuovo Presidente del Lions Club “Reggio Calabria Città del Mediterraneo” Dott. Andrea Commisso. Adesso spetterà al neo nominato Presidente guidare il sodalizio nel nuovo anno sociale durante il quale sarà collaborato, oltre che dai qualificati componenti del consiglio direttivo (tra i quali la Dott.ssa Rosa Veccia, delegata dal Governatore Per il disagio giovanile e già Presidente Lions di Zona 28), dall’avvocato familiari sta e minorile M. Ornella Attisano nella qualità di Segretario, dal Dott. Ettore Tripepi quale Tesoriere, dal Dott. Antonino Vadalà quale Cerimoniere, e dal Dott. Carmelo Zoccali quale Presidente Comitato Soci. Particolarmente sensibile ai temi della legalità, dello sviluppo economico e sociale della nostra terra, della tutela dei bambini e degli adolescenti così come delle fasce deboli in generale, il Dott. Andrea Commisso, da sempre impegnato nel sociale, promotore del punto Unicef Italia città di Locri sin dal 2015, socio fondatore e presidente del consultorio familiare “Franco e Maria Rosaria Bono”, ha ringraziato gli altri soci ed affermato di volere proseguire sul solco tracciato da chi lo ha preceduto auspicando il perseguimento degli obiettivi sociali sempre nell’ottica che il servizio alla comunità sia alla base dell’appartenenza al sodalizio lionistico e che i progetti che intenderà portare avanti, grazie alle risorse umane ed al qualificato capitale sociale sul quale potrà contare, risponderanno agli emergenti problemi umanitari con particolare riferimento alle aree tematiche di sfida alle quali il Lions Club in oggetto aderisce come azioni verso l’umanità.