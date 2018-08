Reggio Calabria: il Liceo Volta partner del workshop “Diffraction and Low-X”

26 agosto 2018 09:55

Reggio Calabria da domani sarà la sede di un prestigioso evento scientifico che si svolgerà all’Hotel Excelsior. Il Liceo Scientifico “A. Volta”, unitamente al CERN di Ginevra, all’INFN, all’UNICAL, all’Università del Kansas e all’EMMI di Darmstadt (Germania), ha l’onore di essere partner dell’organizzazione nonché sponsor di questo eccezionale evento scientifico di rilevanza internazionale che si terrà dal 26 agosto al 1 settembre presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria: il Workshop Diffraction and Low-X.

Il Workshop Diffraction and Low-X è un evento biennale dedicato al progresso teorico e sperimentale nei processi diffrattivi ad alte energie. Scopo dei seminari che si terranno è stimolare le discussioni tra sperimentalisti e teorici in fisica adronica diffrattiva, dinamiche QCD a bassa-x, saturazione di partoni e problemi eccitanti in QCD a HERA, Tevatron, LHC, RHIC e il futuro EIC.

Il Liceo Volta, sulla base di una ormai pluriennale collaborazione scientifica con il CERN, ha dato un contributo concreto e attivo, infatti alcuni studenti selezionati parteciperanno alle attività in qualità di uditori, altri saranno supporter ai ricercatori, altri ancora faranno da portavoce riguardo le attività e le collaborazioni scientifiche che il liceo ha effettuato e continua a effettuare con i più prestigiosi istituti di ricerca e universitari.