Reggio Calabria, “Insieme per Mino”: solidarietà e spettacolo a Fiumara

10 agosto 2018 13:17

“Insieme per Mino” Solidarietà e spettacolo a Fiumara nella giornata di domani

Evento “Insieme per Mino” solidarietà e spettacolo 11 Agosto 2018 Fiumara (RC) ore 20,30. L’Associazione Amici di Mino Reitano Onlus con il patrocinio del Comune di Fiumara ,il comitato festa Madonna del Carmine, il Comitato 7 Dicembre e Miss Confort (Centro Commerciale “La perla dello stretto” uniti per rendere omaggio all’indimenticabile cantautore Calabrese Mino Reitano a Fiumara sua terra natia. E solo l’inizio di una lunga serie di iniziative volte a ricordare Mino artista e uomo esemplare dedito a fare beneficenza in silenzio e naturalezza. L’evento, vedrà madrine le figlie Giusy e Grazia Reitano, impegnate a proseguire sui principi per cui Mino ha sempre vissuto: la felicità di regalare un sorriso ai meno fortunati, la musica e lo spettacolo. L’ultima visita di Giusy in Calabria risale al 2011, anno della presentazione ufficiale del libro scritto dal padre “Oh Salvatore”, per lei, ritornare nei luoghi in cui il padre ha vissuto rappresenta una grandissima emozione. L’Associazione Amici di Mino Reitano Onlus nella persona del legale rappresentante Pino Bernorio, annuncia che la mattina dell’11 Agosto sarà dedicata alla solidarietà con la donazione volta alla Divisione di Neonatologia Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli alla presenza delle sorelle Reitano. Non mancherà la visita in Piazza Mino Reitano e nella casa di Fiumara che ha visto nascere l’artista.

Alle 20,30 con la conduzione affidata a Marco Mauro si apre il sipario a Fiumara in Piazza Madonna del Carmine ascolteremo canzoni di Mino interpretate da Katia Amedeo, avremo la partecipazione straordinaria di Rosella Garreffa accompagnata da Carmelo Maesano con un brano in omaggio a Mino e a seguire il concerto di Sandro Giacobbe, suo caro amico che si è visto subito pronto ad esibirsi in suo onore e la cantante Marina Peroni Durante lo spettacolo, dove saranno presenti Don Pepè Repaci, Angela Marcianò, Giuseppe Agliano, Candeloro e Pasquale Imbalzano, Vincenzo Pensabene Sindaco di Fiumara che nel corso della serata ufficializzerà una gradita sorpresa per Grazia Giusy e Patrizia Reitano e primo su tutti il grande pubblico di Fiumara che tante volte ha osannato il suo Beniamino. La signora Patrizia amata moglie di Mino saluterà il pubblico di Fiumara con una telefonata in diretta. Non ci resta che aspettare di emozionarci “Insieme per Mino”.