Reggio Calabria: successo di pubblico per “Incontriamoci in piazza”

31 agosto 2018 20:00

Successo a Reggio Calabria per l’iniziativa organizzata dalla associazioni“Il giardino di Morgana”, Rete sociale” e “Opera”

Grande affluenza di pubblico alla manifestazione “Incontriamoci in piazza “ organizzata dalle associazioni socio-culturali “Il giardino di Morgana”, Rete sociale” e “Opera” e patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I presenti, incoraggiati da un argomento di grande richiamo “Alimentazione tra gusto e salute” non sono rimasti certo delusi dal momento che tutti gli interventi sono stati estremamente coinvolgenti.

I lavori sono stati coordinati da Giuliana Favara presidente dell’associazione ”Opera” e da Bruno Monorchio presidente dell’associazione “Rete sociale”.

Dopo i saluti dell’Assessore comunale alle Finanze Irene Calabrò, del Delegato alla cultura del Sindaco metropolitano Filippo Quartuccio e di Domenico Guarna, presidente dell’associazione “Il giardino di Morgana”, quest’ultimo con un messaggio perché impegnato altrove, sono intervenuti Giuseppe Zampogna dell’Osservatorio nazionale buone pratiche cliniche del Ministero della Salute, Antonio Paolillo che ha interessato il pubblico sui percorsi storici tra gusto e pregio del cibo, mettendo nella giusta luce la bontà e la qualità nutrizionale dei nostri cibi, Giovanni Minutolo che ha posto in evidenza la possibilità di far convivere giusta alimentazione ed attività conviviale.

Infine non poteva mancare un intervento su come e quando il cibo si presenti come rifugio rispetto alle difficoltà che ognuno di noi incontra nella vita e che talvolta ci sembrano insormontabili.

Ci ha pensato Antoniella Sergi che ha portato la sua esperienza di psicologa spesso avvezza ad affrontare simili momenti di crisi dei suoi pazienti.

Il dibattito che ne è seguito è stato incentrato sul bisogno di tutti i cittadini di uscire dall’isolamento delle proprie abitazioni, di impossessarsi delle piazze e dei quartieri e di ritornare a vivere la comunità.

La serata è proseguita con lo spettacolo del cantastorie Fulvio Cama che non solo ha allietato il pubblico con i suoi mottetti, ma lo ha coinvolto mettendosi al centro della piazza ed invogliando i presenti a partecipare.

Anche questo è stare insieme con lo spirito dei tempi passati e che le associazioni organizzatrici vogliono ritrovare.

In conclusione Giuliana Favara e Bruno Monorchio hanno manifestato grande soddisfazione ringraziando e dando appuntamento al prossimo evento.