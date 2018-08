Reggio Calabria: nuovo impianto di illuminazione a Ravagnese con 40 punti led

27 agosto 2018 13:33

Modernizzazione degli impianti di illuminazione pubblica a Reggio Calabria: a Ravagnese 40 punti luce a led e pali in alluminio per la sicurezza passiva

Prosegue l’operazione di modernizzazione degli impianti di illuminazione del Comune di Reggio Calabria con l’installazione di 40 punti luce a led nel percorso stradale che collega l’Aeroporto dello Stretto alla via Abate Sant’Elia, nel quartiere di Ravagnese.Il passaggio alla luce bianca del led migliorerà la percezione cromatica e la visibilità notturna, a vantaggio della sicurezza stradale. La riduzione dell’inquinamento luminoso sarà accompagnata dalla diminuzione dei costi di manutenzione e del numero di guasti, grazie alla migliore resa del nuovo impianto, attrezzato con pali in alluminio all’avanguardia per garantire anche la sicurezza passiva dei cittadini. Soddisfatti per l’intervento di riqualificazione i consiglieri Nicola Paris e Antonino Mileto, delegato alla pubblica illuminazione, che hanno stimolato e seguito l’avanzamento dell’installazione che assicurerà qualità dell’illuminazione, sicurezza, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.