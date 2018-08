A Reggio Calabria un Dipartimento per la formazione universitaria sanitaria internazionale

28 agosto 2018 19:55

Il consorzio Universitario Morfe di Reggio Calabria annuncia la creazione del Dipartimento formazione universitaria sanitaria internazionale

La Responsabile Nazionale Dott.ssa Modaffari Maria Saveria comunica la forma del protocollo d’ Intesa tra il consorzio universitario e le Università di Medicina pubbliche Spagnole come l’ Università Europea di Madrid e la Ray Juan Carlos Attraverso tale accordo in esclusiva in Italia gli studenti Italiani e stranieri potranno iscriversi ai corsi di laurea senza test d’ ammissione ma soltanto attraverso un test di valutazione delle competenze che non sarà ostativo per intraprendere tale percorso. Inoltre sarà possibile i periodi di lezioni, tirocinio e stage in Italia. I responsabili dei percorsi nonché referenti internazionali del Consorzio Universitario sono: per la Regione Sicilia è il Dott. Eugenio De Cristofaro , la Dott.ssa Modaffari per Regione Calabria ed il Dott. Andrea Bennato per Regione Lazio