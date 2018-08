Reggio Calabria: a breve uscirà il nuovo film di Marcello Fonte “Asino Vola”

14 agosto 2018 20:32

L’attore reggino Marcello Fonte annuncia che a breve uscirà il suo nuovo film “Asino Vola”

In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano sudamericano in lingua italiana “La Voce d’Italia”, il pluripremiato attore reggino Marcello Fonte ha raccontato le emozioni di Cannes, i sogni realizzati ed anticipato che il film “Asino vola” diretto insieme a Paolo Tripodi uscirà nelle sale cinematografiche a breve. “Il primo sogno l’ho realizzato quando ero piccolo – ha spiegato Marcello – entrando a far parte della banda del mio quartiere. Tutto diventa vero quando vedi la concretezza e capisci che quello che hai studiato, sofferto e desiderato si è realizzato. Cannes è stato un altro sogno ancora più bello e adesso tutti vogliono conoscere la mia vita”. Intanto a breve nelle sale cinematografiche arriva il film “Asino vola” confezionato già da qualche tempo e che racconta proprio la storia dell’attore reggino. “E’ un altro sogno perchè con questo lavoro avevo tante cose da dire e da raccontare. Tra settembre e ottobre il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche”. Poi una dedica per quegli applausi di Cannes “Erano per mio padre, pensavo a lui in quel momento perchè è riuscito a far crescere una famiglia sana nell’allegria. La povertà non è sempre triste come si dice. Nelle baracche dove sono cresciuto, si rideva sempre e mio padre che adesso non c’è più era una persona allegra”. Nell’intervista rilasciata al giornalista Emilio Buttaro, anche lui reggino e corrispondente dall’Italia del giornale sudamericano, Marcello ha parlato anche dei suoi progetti “Ho ventidue sceneggiature da leggere e non mi era mai capitato di poter scegliere. Solitamente elemosinavo una parte mentre adesso gli altri mi rincorrono per fare addirittura il protagonista in diversi film”. Dopo la “Palma d’Oro a Cannes” ed il Nastro d’Argento ex aequo con Edoardo Pesce sempre per la magistrale interpretazione in “Dogman” di Matteo Garrone, la favola di Marcello, simbolo della Calabria che vince, continua.