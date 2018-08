Reggio Calabria: a Ferruzzano l’evento “una fiaccolata per Aldo”

21 agosto 2018 16:43

A Ferruzzano è stato organizzato l’evento “una fiaccolata per Aldo” sul lungomare

La Comunità di Parrocchie Ferruzzano – Bruzzano Zeffirio e l’Associazione di Volontariato “Istituto per la famiglia” Ferruzzano organizzano l’evento “una fiaccolata per Aldo” previsto per giovedì 23 Agosto 2018 a Ferruzzano Marina. Alle ore 19 è previsto il Raduno in Largo Madonna di Lourdes. Ai saluti del sindaco Dott. Domenico Pizzi seguirà un breve intervento del Parroco Padre Ulrich Angogna e di Sara Palamara – Presidente IPF onlus (sez. Ferruzzano). A seguire una fiaccolata silenziosa sul lungomare. Sarà prevista una sosta all’anfiteatro con interventi di: Mons. Fanacesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace; e di Deborah Cartisano referente di “Libera” per la locride.