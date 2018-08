A Reggio Calabria evento pubblico dedidato ai giovani

18 agosto 2018 17:50

Il comitato femminile per Reggio Calabria Città Metropolitana, il 19 agosto alle ore 19,00 presso il Lido Emily’s, proporrà il suo primo evento pubblico dedicato ai giovani

Ogni anno la nostra città vede andare via tantissimi giovani nella speranza che possano trovare un futuro migliore lontano dalla loro città. Per questo, Re Azione Reggio, il comitato femminile per Reggio Calabria Città Metropolitana, il 19 agosto alle ore 19,00 presso il Lido Emily’s di Reggio Calabria, proporrà il suo primo evento pubblico dedicato ai giovani: “gioventu@rc.it – #restare #andare #tornare”. Re Azione Donne, nato il 1 agosto con l’obiettivo di dare voce a una Città che esiste, vuole rompere il silenzio che accompagna da troppo tempo questo fenomeno straziante sia per i giovani sia per le famiglie, mettendo a nudo il problema in chiave propositiva, attraverso TESTIMONIANZE E AZIONI CONCRETE. I giovani hanno bisogno di SOGNI, VERITA’ E ORIZZONTI. Le donne del comitato desiderano riaccendere una fiammella nella SPERANZA che possa dare NUOVI STIMOLI e una presa di coscienza collettiva. L’evento vedrà ospiti Angelica Familari economista e imprenditrice, Valeria Giannotta docente università di Ankara, Angela Pia Furfaro architetto libero professionista, Don Valerio Chiovaro presidente Ass. Attendiamoci Onlus, Nestor G. Argüello coordinatore ReggiOffice e Gigi Miseferi attore e cabarettista. Agli interventi seguirà un dibattito aperto nel quale i giovani (e i meno giovani) potranno esprimere il loro pensiero utile per comprendere i reali BISOGNI e trarre le conclusioni che curerà l’avvocato Antonio Zuccarello presidente del Gruppo Xiphias. Gli interventi verranno moderati da Antonella Postorino, membro del comitato. Grazie alla squadra che fa onore a questo Comitato, al prezioso contributo degli ospiti e alla partecipazione attiva dei giovani, si cercherà di trasmettere il giusto messaggio affinché ai giovani reggini si possa garantire un dignitoso FUTURO.