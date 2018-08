Reggio Calabria, emergenza rifiuti sempre più grave: cavalli a spasso si nutrono di spazzatura in strada

18 agosto 2018 15:40

Reggio Calabria: due cavalli mangiano tra i rifiuti ad Archi

Continua ad aggravarsi l’emergenza rifiuti che ormai da molto tempo sta mettendo in ginocchio la città di Reggio Calabria a causa della balorda metodologia di raccolta differenziata imposta dall’amministrazione comunale. Stamattina nella periferia nord della città e precisamente nel quartiere di Archi, addirittura due cavalli ne hanno approfittato per nutrirsi dei rifiuti sparsi sui marciapiedi. La situazione in città è sempre più difficile per questo tipo di raccolta differenziata porta a porta che continua a non funzionare diventando così un serio pericolo anche per l’igiene dei cittadini che si trovano a dover lottare con animali indesiderati come ratti e blatte all’interno degli appartamenti.