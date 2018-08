30 agosto 2018 12:43

Reggio Calabria: cumuli di rifiuti in città

Un lettore di StrettoWeb ci segnala la presenza di rifiuti in via III Stradella Giuffrè a Reggio Calabria, il lettore afferma: “si sta accumulando giorno dopo giorno dinanzi il portone del condominio n.14 un cumulo di immondizia di ogni genere ed insetti di ogni. I condomini espongono i loro mastelli ma qualcuno approfitta per scaricare rifiuti che ovviamente non vengono raccolti“.