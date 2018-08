Reggio Calabria, D’Ascoli (FI): “Albanese con la sua maggioranza scovi gli evasori dei tributi e renda pulita la Città. Siamo pronti a chiedere l’intervento dell’esercito”

26 agosto 2018 10:03

Le parole di Giuseppe D’Ascoli consigliere comunale al Comune di Reggio Calabria

“Al collega ed amico Rocco Albanese, colpito dal fuoco amico del Pd “Malara-riano”, va la nostra solidarietà, ma al politico Albanese non consentiamo di mortificare le nostre intelligenze ed il nostro operato, e prendiamo le dovute distanze. L’Amministrazione Comunale scovi gli evasori dei tributi e renda pulita la Città”.

È quanto afferma Giuseppe D’Ascoli, consigliere comunale al Comune di Reggio Calabria – candidato Sindaco azzurro che evidenzia altresì allo sfidante Falcomatà che dal mese di maggio 2018 la situazioni rifiuti in Città è degenerata, oggi abbiamo la Città più sporca che mai, invasa di sacchi di spazzatura putrefatta e maleodorante, uno scempio inaudito che può causare gravi malattie alla popolazione, siamo pronti a chiedere l’intervento dell’esercito – di seguito le domande al Sindaco Falcomatà: Che fine ha fatto Task Force ? – Quali Sono i risultati ottenuti ? – Quanti evasori totali sono stati scovati ? – Cosa intendete fare per avere la Città più pulita e ordinata ? Attendiamo le risposte”

L’esponente azzurro altresì dichiara: “Consigliere Albanese non Le possiamo consentire di attaccare in modo strumentale il nostro responsabile cittadino per gli Enti-Locali anima del partito di Forza Italia Nuccio Pizzimenti, noto imprenditore e personalità di grande livello, che sa bene come gestire e pianificare azioni concrete di sviluppo per il nostro territorio, Rocco Albanese ci piace ricordare come già dichiarato dal giovane giudizioso collega del suo partito Antonio Malara che ha messo sotto scacco l’Amministrazione Falcomatà, e di questo ne siamo orgogliosi – spiega D’Ascoli – l’idea progettuale DifferenziAMOla 2.0” presentata al Comune intende dare un contributo costruttivo all’Amministrazione Comunale ed alla popolazione, che sta subendo disagi notevolissimi dall’introduzione della raccolta differenziata, gli interventi proposti sono diretti ad efficientare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, riducendo i pericoli per il deposito dei rifiuti, a garanzia della salute pubblica e consentendo di mantenere l’ordine ed il decoro urbano – rilancia l’azzurro – criticare l’idea progetto di Nuccio Pizzimenti Raccolta DifferenziAmola 2.0 senza averla approfondita e studiata nei dettagli appare frutto di insipienza politica e scarso rispetto anche per la popolazione”.

Incalza D’Ascoli con una dura presa di posizione a sostegno di Nuccio Pizzimenti, a cui non è mancato il supporto sull’idea progetto come già visto sulla stampa da parte del Sen. Marco Siclari, dell’On Maria Tripodi, del Capogruppo della Città Metropolitana Domenico Giannetta, il responsabile provinciale Vincenzo Barca, e l’On. Nino Foti Vice Responsabile Nazionale Enti Locali di Forza Italia, ed altri esponenti forzisti “Albanese Critica senza alcun presupposto di fatto e di merito dimostrando un basso livello di conoscenza e dialogo istituzionale”.

Giuseppe D’Ascoli respinge al mittente le infondate affermazioni dell’esponente Pd e rilancia nel merito “Le accuse lanciate sono aprioristiche ed irresponsabili: non si capisce la resistenza “Politica Albanesiana”, in cui si evince la mancanza di cultura dialogante e costruttiva – D’Ascoli ribadisce ciò che ha già precisato Nuccio Pizzimenti “Trattandosi di una “Idea Progettuale” e non di un progetto, contrariamente da quanto sostenuto da Rocco Albanese, autore di ostruzionismo e di un attacco incomprensibile dell’ottima idea progetto ed i validi suggerimenti, che non andavano derisi evidenziando la mancanza del piano finanziario, ma andavano urgententemente discussi, quindi convochi la Commissioni ed inviti a lavori Nuccio Pizzimenti, il quale era stato già invitato nel mese di Giugno dal collega Giovanni Latella e dal Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, ed in empatia con il capogruppo del Pd Antonino Castorina e Demetrio Martino sui problematiche importanti per la Città come per la sollecitazione condivisa per l’approvazione del nuovo regolamento della Polizia Municipale, con la richiesta per convocazione del Consiglio Comunale. Albanese questa è buona politica, non in sintonia con la sua mentalità comunista, applicatrice di un metodo ostruzionistico ormai superato, anche per questo ci ritroviamo una Città allo sbando – D’Ascoli sottolinea un elemento importante – scovando con tecniche efficaci gli evasori della Tari entra liquidità nelle casse comunali, come specificato nel piano lavoro inserito nella idea progettuale e si incomincia ad avere anche contezza di una più reale situazione da monitorare.

In ogni caso è bene precisare che molti dei suggerimenti proposti all’amministrazione ed offerti gratuitamente alla città possano essere introdotti a costo zero, solo procedendo alla riduzione con una rimodulazione temporale dell’esposizione della raccolta dei mastelli che al momento è entro le 24 ore. Invitiamo Albanese e quanti come lui preferiscono aggredire e screditare gli avversari politici invece che collaborare, a riflettere su come l’amministrazione Falcomatà, di cui fa parte degnamente, è riuscita nel difficilissimo compito di far sperare tutta la cittadinanza nell’immediato ritorno alle urne prima della fine della consiliatura”.

Conclude Giuseppe D’Ascoli “Con la mediocrità politica, non si va da nessuna parte, consigliamo a Falcomatà di fare una buona “Sintesi” e andare subito al voto anticipato, per dare una speranza alla nostra comunità. Sono commosso per gli attestati di stima che mi sono pervenute in queste ore, per la discesa in campo come candidato Sindaco della Città.

Un particolare ringraziamento va al Gruppo Politico 21 Ottobre guidato dall’On. Nino Foti e al Gruppo LegaEnergia di cui anima è l’instaccambile Nuccio Pizzimenti, e alle tante associazioni che già hanno dato la disponibilità a sostenerci. Domani con esperti e soggetti politici iniziamo a mettere mano a stilare un programma serio ed efficace per il rilancio economico e sociale della nostra amata Reggio. Grazie di Cuore a tutti”.