Reggio Calabria: al via il Corso di Fisarmonica Classica [INFO UTILI]

28 agosto 2018 20:01

Al via a Reggio Calabria il Secondo Corso di Perfezionamento Nazionale di Fisarmonica Classica

Dopo il grande successo della Prima Edizione inizierà il prossimo 30 Agosto a Gerace, il II° Corso di Perfezionamento Nazionale di Fisarmonica Classica, denominato “Fisarmonjerax”, dedicato alla memoria del M° Salvatore Di Gesualdo, allargato questa edizione alle classi di Pianoforte e Clarinetto. Il corso si terrà presso i locali della Fondazione “Città di Gerace” che ne patrocinia l’evento insieme al Comune di Gerace, e sarà rivolto ad un numero selezionato di partecipanti. La kermesse è stata organizzata dal M° Antonio Orlando e sarà tenuta dal M° Maria Roberta Ficara (pianoforte), M° Francesco Cassano (fisarmonica), M° Vincenzo Martorelli (clarinetto), M° Nico Fuscaldo (pianoforte), M° Filippo Garruba (pianoforte), M° Marco Spezzano (pianoforte), docenti del Conservatorio TCHAIKOWSKY.

L’iniziativa, sostenuta anche quest’anno dalla Fondazione “Città di Gerace”, si arricchisce della collaborazione dell’Associazione “Sapiri e Sapuri” e del gratuito patrocinio dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. Grazie all’impegno del Direttore Artistico Antonio Orlando, che ha voluto fortemente organizzare nuovamente a Gerace un corso di questo tipo, si permetterà ai corsisti del Masterclass di perfezionare le doti musicali e vivere quattro giorni di scuola al fianco di professionisti della fisarmonica, del pianoforte e del clarinetto, dalla chiara fama in un contesto culturale ed architettonico affascinante. Nei locali della Fondazione saranno presenti maestri che quotidianamente si esibiscono per il Mondo con le più importanti orchestre internazionali. Il Masterclass vedrà anche un programma di eventi musicali dello “FISARMONJERAX “ edizione 2018 presso la Chiesa Monumentale di San Francesco a Gerace, come di seguito descritto:

30/08/2018 – ore 21:30 – Concerto per pianoforte a 4 mani e duo clarinetto-pianoforte a cura dei Maestri Nico Fuscaldo-Filippo Garruba-Marco Spezzano (pianoforte) e Vincenzo Martorelli (clarinetto)

31/08/2018 – ore 21:30 – “ TODOTANGO” a cura del DUO GARDEL Maestri Francesco Cassano (fisarmonica) e Maria Roberta Ficara (pianoforte)

01/09/2018 – ore 21:30 – “TCHAIKOWSKY DREAM” – concerto dei Maestri (si esibiranno i docenti del master in svariate formazioni);

02/09/2018 – “GRAN GALA DEGLI ALLIEVI” – ore 10:00 – concerto di fine corsi con cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle masterclass.