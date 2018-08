Reggio Calabria, depositata la petizione popolare per Contrada Gagliardi

9 agosto 2018 18:37

Via Contrada Gagliardi, a Reggio Calabria, versa in condizioni di estrema pericolosità a causa della mancanza di interventi di manutenzione

È stata depositata al Comune di Reggio Calabria una petizione popolare per sollecitare l’intervento in ordine alla viabilità della contrada denominata Gagliardi — loc. Arangea — Reggio Calabria- lo rendono

“La strada comunale denominata Via Contrada Gagliardi, in località Arangea di Reggio Calabria– dichiarano le Rsu System House- versa in condizioni di estrema pericolosità a causa delle caratteristiche fisiche e della mancanza di alcun intervento manutentivo; detta strada, a doppio senso di marcia, è caratterizzata da una pendenza estremamente elevata, da una carreggiata limitata, da curve pericolose e da una scarsa illuminazione pubblica; tali condizioni sono ulteriormente aggravate dalla scarsa o inesistente manutenzione della sede stradale e dei sotto servizi presenti (perdite idriche, buche, disconnessioni, ….); tale strada è l’unica via d’accesso a una zona ad elevatissima densit3 residenziale e quindi ad elevatissimo traffico veicolare, con conseguente livello di rischio e pericolo; tale arteria, infatti, oltre a servire i cittadini del quartiere Cda Gagliardi, costituisce l’unico accesso alla System House srl principale azienda reggina che occupa circa 1.000 lavoratori”.

“Come rappresentanti dei lavoratori riteniamo pertanto doveroso manifestare alla stampa che i lavoratori della System House srl sono costretti ad utilizzare l’autovettura a proprio rischio e pericolo per raggiungere il luogo di lavoro; appare evidente infatti che l’Azienda dei Trasporti Pubblica cittadina non ha previsto una linea dedicata per raggiungere il sito ove e occupata una gran parte dei cittadini di Reggio Calabria, i quali devono usare come unico mezzo di trasporto l’autovettura e pertanto, se non ne dispongono , sono costretti a rinunciare al lavoro.

Onde scongiurare anche la possibilità che l’azienda possa essere costretta a trasferire presso altre sedi già presenti in ambito nazionale, i propri servizi, in considerazione del disagio arrecato ai lavoratori, referenti dei propri clienti (alcune delle maggiori aziende presenti a livello nazionale), si richiede una tempestiva valutazione della petizione oggi presentata al fine di predisporre un idoneo intervento risolutivo”.

Le RSU SYSTEM HOUSE di Reggio Calabria, “auspicano nel minor tempo possibile di richiedere alle Istituzioni competenti un incontro al fine di conoscere to stato di avanzamento della petizione firmata da oltre 500 lavoratori e cittadini presentata dall’azienda e dai cittadini in data odierna”.