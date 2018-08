Reggio Calabria: al via il workshop “Comunità in azione”

25 agosto 2018 20:53

A Reggio Calabria il workshop sulle lingue minoritarie, ecco il programma

Il GAL Area Grecanica all’interno della propria attività di promozione dello sviluppo locale della Calabra Greca che non può prescindere dalla valorizzazione dell’identità culturale dei Greci di Calabria e quindi della Lingua, organizza all’interno del Progetto Rise Coling/International Project Rise Coling workshop finanziato dal Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea all’Università di Varsavia (a cui GAL Area Grecanica partecipa in qualità di partner) il Workshop Internazionale dal titolo “Comunità in azione. Ricerca collaborativa di azioni per una rivitalizzazione linguistica a lungo termine”. Durante i lavori si parlerà della della rivitalizzazione linguistica delle lingue minoritarie tra cui il Greco di Calabria.

Il Workshop si svolgerà il 27-28 Agosto 2018 nel Borgo di Bova c/o la Biblioteca Mosino e il 29 agosto nel Borgo di Gallicianò e sarà un evento culturale promosso all’interno del Festival Paleariza 2018.

PROGRAMMA DEI LAVORI

27 agosto 2018 – Bova – Biblioteca Mosino

c/o il piano terra del Museo della Lingua greco-calabra “Gerhard Rohlfs”

h. 16.00 Visita guidata al Museo della Lingua greco-calabra “Gerhard Rohlfs”h 17.30

Saluti istituzionali

Santo Casile, Sindaco di Bova

Filippo Paino, Presidente GAL Area Grecanica

Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità,con delega alle Minoranze Linguistiche Città di Reggio Calabria.

Domenico Creazzo Vice Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

h. 18.00 Inizio dei lavori

Stanisław Kordasiewicz (University of Warsaw) Responsabile Progetto COLING:

Panoramica del progetto e presentazione obiettivi e metodologia

Freedom Pentimalli e Francesco Ventura: Tra Frisoni e Greci di Calabria – minoranze a confronto. Racconto dello stage fatto in Olanda all’interno del Progetto Rise Coling per conto del GAL Area Grecanica

h 20.00 Cena con Musica tradizionale e balli (su invito)

28 agosto 2018 – Bova – Biblioteca Mosino

h 9.30 Manuela Pellegrino and M. Olimpia Squillaci (SMiLE – Smithsonian Institution)

Quale futuro per le minoranze greche in Italia?

h. 10.30 – 11.00 Pausa caffè – Coffee Break

h. 11.00 – 12.00 J. Olko (University of Warsaw) & J. Sullivan (University of Warsaw & Instituto de docencia

e investigación etnológica de Zacatecas IDIEZ – Mexico)

Approcci alla rivitalizzazione linguistica in Messico attraverso l’empowerment dei parlanti

h. 12.00 – 13.00 J. Olko (University of Warsaw)

Rivitalizzazione del Wymysorys: ricerca attiva e inclusiva e progetti sviluppati con la comunità

h. 13.00 – 14.00 Pausa pranzo

h. 14.00 – 16.00 Tavola rotonda sulle necessità della comunità linguistica Greco-calabra e sulle possibili pratiche da implementare a lungo termine per un’efficacie rivitalizzazione linguistica

h. 16.00 – 16.30 Pausa caffè

h. 16.30 – 18.00 Programmazione partecipata della “Field School” che si terrà ad aprile 2019, basata su quanto emerso dalla discussione

h. 18.00 Documentario “Kalavrìa – La terra dei Greci di Calabria” di Davide Carbone e Freedom Pentimalli

h. 20.00 Conclusioni

h 9.30 Partenza per Gallicianò

h 10.30 Incontro con i Parlanti di Greko

h. 12.00 Tour di Gallicianò tra storia tradizione e arte a cura di Domenico Nucera

dell’Associazione Culturale “Gallicianò Centro Studi Grecofono”

h. 13.00 Pranzo su invito

Partecipazione alla festa tradizionale di San Giovanni Battista .