Reggio Calabria, riprendono le iniziative di Biesse

26 agosto 2018 10:19

A Reggio Calabria riprendono le attività dell’associazione Culturale Bene Sociale Biesse

Dopo una breve pausa estiva, a Reggio Calabria si riparte alla grande con un evento culturale di alto spessore.

Mercoledì 29 Agosto ore 20.30 presso lo Sport Village Catona, Biesse incontra il maestro Stefano Nanni “Racconti..di un viaggio Musicale“, “un grazie infinito”- afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia, “va al nostro socio Dott Antonio Enrico Squillace organizzatore di questo importante evento di grande prestigio non solo per l Associazione ma per la nostra città”. Tantissimi gli ospiti che saranno presenti nel corso della serata. Ad introdurre la Presidente Bruna Siviglia, interverrà Antonio Enrico Squillace che presenterà il maestro Stefano Nanni, il Giornalista Ansa Giorgio Neri intervisterà, il noto maestro di fama internazionale.

Parteciperanno il Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, il Consigliere metropolitano Eduardo Lamberti Castronuovo, la Presidente del Coservatorio Reggino Mariella Grande, il Governatore Distrettuale del Rotary Marcello Fasano, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera e tanti altri ancora. L’evento è aperto all’intera cittadinanza.

Stefano Nanni

Stefano Nanni, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra Jazz. Dal dicembre ‘92 dirige una Big Band di 20 elementi, la Moon Cin Jazz Orchestra curandone anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni.

Ha collaborato con artisti di estrazione musicale tra le più diverse dagli americani Steve Ellington e Amii Steward, a grandi jazzisti italiani come Paolo Fresu, Gianni Basso, Gianni Cazzola, Massimo Moriconi, Luciano Zadro, Gabriele Mirabassi, Fabrizio Bosso, al grande Luciano Pavarotti, a Vinicio Capossela, al tenore Italo/Portoghese Giovanni D’Amore, ad intrepreti classici come Danilo Rossi e Mario Brunello, fino a collaborare con artisti teatrali come Marco Paolini.

Dal 2001 stringe un felice sodalizio artistico con il grande musicista, produttore e arrangiatore Michele Centonze collaborando alla composizione e realizzazione della musica per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e attualmente per la musica delle Olimpiadi invernali Soči 2014.