Reggio Calabria, proseguono gli appuntamenti promossi da Anassilaos: ecco il calendario

Proseguono a Reggio Calabria gli appuntamenti promossi dall’associazione culturale Anassilaos: ecco il calendario

Proseguono presso il Chiostro di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, tutti i martedì e giovedì di agosto e fino al 6 settembre, alle ore 21,00, gli incontri estivi promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos. Di particolare importanza gli spazi dedicati agli scrittori e ai poeti della nostra città, nello sforzo, sempre perseguito dall’Anassilaos di valorizzarne l’opera e di tributare un giusto riconoscimento alle case editrici che operano a Reggio Calabria e nel Reggino: Giuseppe Battaglia e il suo romanzo “Senza scarpe e senza terra”; Giampaolo Passalacqua con “Zero” (5 agosto); Natale Zappalà con il suo “Rhegìna/Storia di Hippys reggino” (16 agosto); Mimma Licastro Minniti con i suoi ricordi in “Tra le pieghe del tempo” (19 agosto, Delianuova); Oreste Arconte e la sua piece teatrale “Padre Catanoso e i sacerdoti del Cardinale Portanova” che offrirà l’opportunità di ricordare il Santo a 55 anni dalla scomparsa (23 agosto); Achille Concerto con “Don Ernando di San Martin” (28 agosto); Nino Cervettini con “Sospira, diavolo rosso ! e altri racconti” (30 agosto) e la poetessa Teresa Lofaro con la sua prima pubblicazione “Un cuore in viaggio”(Lunedì 20 agosto, Lido Stella Marina); lo studioso Domenico Romeo autore del saggio “Stavamo tutti al buio… Io accesi un lume. Tommaso Campanella. Vita e opere” (6 settembre) che inaugurerà per l’Anassilaos le celebrazioni per il 450° anniversario di Tommaso Campanella (1568-1639). Per la circostanza l’Associazione ha realizzato una speciale cartolina celebrativa, opera del giovane artista Alessandro Allegra, che sarà data in omaggio ai presenti. E accanto agli scrittori non mancherà la storia. La Grande Guerra con la Battaglia del solstizio e Vittorio Veneto (7 agosto relatore Luca Pellerone) che prepara la mostra “Dalla inutile strage alla pace” che sarà inaugurata il 20 settembre; la “Primavera di Praga” a cinquanta anni dall’evento (21 agosto relatore Antonino Romeo) e poi ancora l’arte figurativa (Tiziano con la Prof.ssa Elvira Leuzzi Calveri il 9 agosto), e Padre Aurelio Cannizzaro, missionario e fondatore del Parco della Mondialità a Gallico, monumento all’incontro tra i popoli (4 settembre) nonchè l’incontro dedicato ai fumetti (“Il fumetto nella evoluzione della società 1938/2018” a cura di Tito Tropea, 14 agosto).