Reggio Calabria, appello di un cittadino: “tra un anno si vota. Ricordiamoci bene le immagini della nostra città”

12 agosto 2018 10:33

Reggio Calabria, tra un anno si vota e la speranza è che le cose possano cambiare

Tra un anno la città di Reggio Calabria sarà alle prese con le elezioni. La speranza di molti è che, aldilà di chi possa essere il futuro sindaco, vi sia un miglioramento sostanziale nell’amministrazione della città. Un lettore di StrettoWeb ha voluto infatti lanciare un appello a tutti gli altri cittadini ricordando che: “E’ da 3 mesi che manco da Reggio per questioni di famiglia e mi trovo ad abitare a Mistretta in provincia di Messina. Vivo in un paese di 2000 abitanti che a confronto sembra un altro pianeta. Certo è un piccolo paese e non una città metropolitana e questo forse lo renderà sicuramente più facile da amministrare ,ma è pur sempre pulita e ordinata. Tra un anno si vota: ricordiamoci bene queste immagini di Reggio prima di votare e non badiamo alle promesse di un giovane che promette per poi non fare nemmeno lo 0,000000001%delle promesse fatte“.