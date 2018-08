Reggio Calabria: al via la campagna abbonamenti per la Viola

13 agosto 2018 21:05

E’ partita la campagna abbonamenti per la Viola di Reggio Calabria

Viola Reggio Calabria informa tifosi e media circa l’avvio della campagna abbonamenti, valevole per la stagione sportiva 2018-19 di Serie B.Decremento dei prezzi del 30%, ingresso ad 1 € per UN 18 e OV 70, reintroduzione della Curva Massimo Rappoccio, iniziative dedicate a scuole e società sportive dell’intera Calabria, pacchetti famiglia.Dichiarazione del Direttore Marketing Paolo Frascati: <<Con questa offerta riteniamo possibile avvicinare di nuovo il grande pubblico al PalaCalafiore. I giovani e le famiglie sono il nostro target principale poiché è obbligo della Viola promuovere i valori positivi della pallacanestro. Ringrazio il partner del ticketing Postoriservato.it ne lla persona di Antonio Salmeri per la disponibilità garantita alla Viola.

PRELAZIONE POSTI NUMERATI – da lunedì 20 agosto a lunedì 3 settembre solo presso il Pianeta Viola sito in via Pio XI° nr. 337 a Reggio Calabria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.00. Dal 4 settembre terminerà la prelazione e si avvierà la campagna abbonamenti libera.COSTI ABBONAMENTI

– ALL PASS SOSTENITORI: € 225 (rinnovo sino al 03/09) € 285 (dal 04/09 al 18/9), posto auto omaggio, gare tutte, maglia omaggio (costo singola gara € 15 per il rinnovo)

– PARTERRE CENTRALE: € 135 (rinnovo sino al 03/09) € 175 (dal 04/09 al 18/9), posto auto € 70, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 9,6 per il rinnovo)

– PARTERRE LATERALE: € 115 (rinnovo sino al 03/09) € 145 (dal 04/09 al 18/9), posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 8,2 per il rinnovo)

– TRIBUNA SECONDO ANELLO: € 70 (rinnovo sino al 03/09) € 85 (dal 04/09 al 18/9), posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 5 per il rinnovo)

– TRIBUNA SECONDO ANELLO CMR: € 50 (rinnovo sino al 03/09) € 70 (dal 04/09 al 18/9), posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 3,5 per il rinnovo)Domani sarà resa nota offerta promozionale famiglie.La Viola è di chi la ama.