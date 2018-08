31 agosto 2018 09:25

Reggio Calabria: ATAM rilancia la campagna abbonamenti “AZERO: gli abbonamenti zero pensieri, zero interessi”

ATAM rilancia la campagna abbonamenti “AZERO: gli abbonamenti zero pensieri, zero interessi” con cui invita a rinnovare o acquistare l’abbonamento in vista dell’avvio delle scuole: è possibile scegliere l’abbonamento annuale studenti (€.273,20) – valido nei giorni feriali del periodo scolastico – acquistabile presso l’Ufficio Front Office del Terminal Bus di Largo Botteghelle dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Oppure si può optare per l’abbonamento annuale, mensile o per le altre tipologie di titolo di viaggio a disposizione, consultabili nella sezione “Orari e Titoli di Viaggio” del sito www.atam.rc.it

Tra i titoli di viaggio di recente introduzione, per rispondere sempre più alle diverse esigenze degli utenti, è possibile scegliere anche l’abbonamento settimanale ed il carnet di biglietti urbani e extraurbani acquistabili sull’App “ATAM – Traporto Pubblico”. Dall’applicazione è inoltre possibile monitorare in tempo reale, l’arrivo dei bus, segnalati in rosso grazie alla funzione di GPS, visualizzare le opportunità di spostamento nei dintorni della propria posizione, le fermate più vicine e le prossime partenze dei bus, consultare le news e restare sempre aggiornati sulle variazioni dei servizi gestiti da ATAM SpA. L’inizio del nuovo anno scolastico per chi sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici sarà all’insegna della tecnologia e di nuovi titoli di viaggio! Senza dimenticare che anche per quest’anno si può godere della dilazione di pagamento degli abbonamenti ATAM, non solo di linea ma anche di sosta! Infatti, grazie agli accordi con le Finanziarie “Compass Banca” e “Deutsche Bank Easy”, ATAM permette di dilazionare il pagamento dell’abbonamento in comode rate senza interessi avendo cura di produrre al front office un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale (oppure la tessera sanitaria)e – se cittadino non italiano – il permesso di soggiorno e la documentazione reddituale (Unico, CU, ecc.). La dilazione, si richiede – come per gli abbonamenti scolastici – presso l’Ufficio Front Office del Terminal Bus di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) ed è subordinata all’approvazione delle società finanziarie. A partire da lunedì 17 settembre 2018 e fino a sabato 8 giugno 2019 ATAM ricorda, infine, che entrerà in vigore l’orario invernale.