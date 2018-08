12 agosto 2018 23:02

Coppa Italia Serie C: solo un pareggio per la Reggina di mister Cevoli contro la Vibonese, ecco tutti i risultati della serata

Solo un pareggio per la Reggina di mister Cevoli nel turno di Coppa Italia di Serie C, davanti al pubblico amico contro la Vibonese. Vittoria importante del Catanzaro contro la Paganese, ok anche l’Arzachena contro l’Olbia. Gol e spettacolo tra Pro Patria e Gozzano, finisce 2-2.

Coppa Italia Serie C