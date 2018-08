Reggina, nuove difficoltà per il Sant’Agata: la società chiede pubblicamente il prezzo del noleggio del campo numero 1

25 agosto 2018 21:46

Reggina, nuove difficoltà per il Sant’Agata: “nessun contatto formale è stato realizzato tra le parti dopo quello avvenuto alla presenza del Sindaco”

Alla luce di quanto pubblicamente dichiarato dal gestore del Centro sportivo “S.Agata” e nell’interesse della trasparenza, la Reggina 1914 informa “che nessun contatto formale e non casuale finalizzato all’oggetto è stato realizzato tra le parti dopo quello avvenuto alla presenza del Sindaco e chiede di conoscere il costo complessivo e totale relativo all’utilizzo del campo n. 1 in erba con annessa area spogliatoi e palestra. Ovviamente tali strutture, considerato che dovranno essere utilizzate da una squadra professionistica che disputa il terzo campionato nazionale, sono necessarie in via esclusiva e con cadenza quotidiana dalla data di inizio del campionato di serie C e fino al 30 giugno 2019. Il costo che si richiede è, dunque, omnicomprensivo e relativo all’utilizzo giornaliero delle strutture, della loro manutenzione ordinaria e complete di ogni attività necessaria per il loro pieno utilizzo (squadratura campo, porte, attrezzi palestra, riscaldamento locali e acqua negli spogliatoi etc.”