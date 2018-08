Coppa Italia Serie C: Reggina-Vibonese, ecco i convocati amaranto

11 agosto 2018 23:00

Reggina: Roberto Cevoli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il primo turno di Coppa Italia di serie C la compagine amaranto e la Vibonese

Il tecnico Roberto Cevoli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il primo turno di Coppa Italia di serie C la compagine amaranto e la Vibonese prevista per domani 12 agosto 2018 alle ore 20.45 presso lo stadio “Oreste Granillo”

La lista dei ventitrè convocati:

Portieri: Confente, Morabito, Vidovsek,

Difensori: Conson, Ciavattini, Curto, Kirwan, Pogliano, Seminara, Mastrippolito, Redoldi, Zivkov

Centrocampisti: Amato, Bonetto, Marino, Navas, Petermann, Salandria

Attaccanti: Emmausso, Maritato, Sciamanna, Tulissi, Ungaro

Squalificato: Mezavilla

Le maglie utilizzate saranno dal numero 1 al 23