Maltempo, strage in Calabria. Domani sopralluogo di Oliverio e Borrelli sulle Gole del Raganello

21 agosto 2018 22:30

Maltempo, strage in Calabria. Mario Oliverio domani mattina farà un sopralluogo in elicottero sulle Gole del Raganello, teatro della tragedia in cui hanno perso la vita dieci persone

Il Presidente della Regione Mario Oliverio domani mattina farà un sopralluogo in elicottero, insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli e al Capo della Protezione Civile Regionale Carlo Tansi, sulle Gole del Raganello, teatro della tragedia in cui hanno perso la vita dieci persone. La partenza è prevista alle 8.30 da Cosenza. Subito dopo il sopralluogo, intorno alle 9.00, Oliverio, Borrelli e Tansi si fermeranno a Civita per incontrare i soccorritori e gli amministratori locali con cui faranno il punto sulla situazione. Al termine dell’incontro Borrelli ripartirà per la Capitale.